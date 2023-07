Onderzoek VWS toont aan: ouderenzorg op huidige manier organiseren is niet vol te houden

Dat blijkt uit een onderzoek naar de ouderenzorg dat is uitgevoerd door het ministerie van VWS. De kosten bij ongewijzigd beleid nemen enorm toe van 2,3 procent van het bruto binnenlands product in 2021 naar 3,6 procent van het bbp in 2040, blijkt uit onderzoek. Verantwoordelijk minister Helder (Langdurige Zorg) noemt het ’evident’ dat niets doen geen optie is.

De vraag naar ouderenzorg op de arbeidsmarkt enorm toe. Het beslag op de beroepsbevolking stijgt van 4,14 naar 7,27 procent in. Onderzoekers constateren dat het nog niet zo makkelijk is om dit probleem op te lossen. „Het is zowel politiek als maatschappelijk een lastige vraag.” Wat financieel houdbaar is wordt ’een politieke vraag’ genoemd.

De onderzoekers stellen dat er nieuw onderzoek moet worden gedaan naar hoe effectiever kan worden gewerkt in de sector en stellen onderzoek voor naar anders bouwen voor ouderen of het bevorderen van de doorstroom binnen de huidige woningvoorraad.

Minister Helder (Langdurige Zorg) zegt in een reactie ’dat niets doen geen optie is’. „Dat geldt niet alleen voor de financiële houdbaarheid, maar ook ten aanzien van de personele en maatschappelijke houdbaarheid van de ouderenzorg.” De bewindsvrouw zet in op nadrukkelijker scheiden van wonen en zorg, doelmatiger organiseren van behandeling binnen de langdurige zorg en meerjarig contracteren van zorgmedewerkers binnen de ouderenzorg.

„De komende periode zal ik mij blijven inzetten voor het boeken van resultaten op de ingeslagen weg om de ouderenzorg in

zowel financiële, maatschappelijke als personele zin meer houdbaar te laten worden”, aldus Helder.