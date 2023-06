Gesprek met Taghi over advocatenkwestie achter gesloten deuren

AMSTERDAM - Ridouan Taghi zit nog steeds zonder advocaat. Dat heeft hij de rechtbank Amsterdam maandag tijdens een korte besloten zitting laten weten. Taghi verscheen niet zelf in de rechtbank, maar was alleen kort te zien op een scherm via een live-verbinding met de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.