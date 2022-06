NVWA neemt vier pallets vlees in beslag, vermoedelijk uit China

Het gaat om producten waarvan het vermoeden bestaat dat ze bestemd zijn voor de Chinese gemeenschap in Nederland of voor export, zoals lamshersenen of kippenklauwen. Ook zijn andere producten in bewaring genomen, zoals eendenbloed. „Hierbij speelt het voedselveiligheidsrisico met producten van onbekende herkomst.”

Mogelijk zijn de producten in vervalste verpakkingen de Europese Unie binnengekomen of zijn ze ergens in de EU opnieuw verpakt. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Als onderdeel van de actie heeft de autoriteit ook op verschillende plekken administratie in beslag genomen om te controleren of de etiketten op de producten kloppen. Ook is de Douane ingeschakeld omdat er mogelijk illegale drank is aangetroffen.