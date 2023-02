Dodental door nieuwe aardbeving in Turkije en Syrië loopt op

Het aantal gewonden ligt in Turkije op 294, in Syrië zijn het er ongeveer 500. Het Syrisch Observatorium, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie, zegt dat inwoners van bijvoorbeeld Aleppo in paniek van daken en balkons sprongen om zichzelf in veiligheid te brengen.

De beving met een kracht van 6.4 werd volgens AFAD drie minuten later opgevolgd door eentje met een kracht van 5.8. Daarna volgden zo'n negentig naschokken. Het gebied werd twee weken eerder getroffen door twee zware aardbevingen, die minstens 47.000 mensen het leven hebben gekost.