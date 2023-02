Zoektocht naar mensen onder puin in Turkije na nieuwe aardbeving

De lokale krant Habertürk meldt dat in Hatay iemand is gered uit een gebouw met drie verdiepingen dat instortte. Hoe het met deze persoon gaat, is niet duidelijk. Drie anderen zouden in datzelfde complex nog vastzitten. Volgens de krant gaat het om verhuizers die bezig waren meubels uit het al beschadigde pand te halen.

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zijn zeker drie mensen om het leven gekomen en 213 anderen gewond geraakt door de naschokken. In Syrië, waar de beving ook schade heeft aangericht, lopen de aantallen na maandagavond uiteen. Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldt er 470 gewonden, reddingsorganisatie de Witte Helmen spreekt van 150 gewonden.

De aardbevingen van maandagavond werden gevoeld tot in Libanon, Israël en Egypte. Ze volgden op de bevingen met een kracht van 7.8 en 7.5 eerder deze maand die aan meer dan 46.000 mensen het leven kostten.