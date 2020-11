Ferd Grapperhaus: ’Ik heb een paar flinke tikken gekregen’

Minister Ferd Grapperhaus: „Ik ben er wel van geschrokken dat we het probleem van de drugscriminaliteit maatschappelijk een aantal jaren hebben laten liggen. Daarom moeten we er nu zo tegenin roeien.” Ⓒ René Bouwman

Den Haag - Veel had het niet gescheeld of minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) had door een uitglijder op zijn eigen huwelijk zijn biezen moeten pakken. De markante CDA’er overleefde de affaire en verdedigt komende week zijn laatste begroting. De bewindsman maakt de balans op: „Nederland is waakzamer geworden.”