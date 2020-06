Rel rond ’racistische blog van witte student’ (22) Hogeschool Rotterdam

Leentvaart hekelt in zijn opiniestuk de drukke Dam-demonstratie van begin deze maand. Die had allereerst ’nooit door mogen gaan’ vanwege het risico op besmettingen. En wat te denken van de speech van rapper Akwasi? „Hij demonstreert tegen politiegeweld maar oppert wel geweld te gebruiken tegen Zwarte Piet.”

Zelf merkt de student chemische technologie weinig van racisme. „Je mag als blanke eigenlijk geen mening vormen over een zwart persoon of iemand met een ietwat andere achtergrond. Doe je dat wel, dan word je of uitgemaakt voor racist of erger.” Maar volgens Leentvaart is de geschiedenis niet te veranderen en Nederland nu „een land waar iedereen welkom is en waar iedereen een kans krijgt. Als iets niet lukt, ligt dat toch aan jezelf.”

’Racistische, witte jongen’

Het stuk lokt nogal wat reacties uit. Een ’uiterst racistische column’, oordeelt kunstenaar Noëlle van Dijk op Twitter, en dat nog wel van een ’witte jongen’. Ze ziet liever, net als veel anderen - zo valt op te maken uit tal van reacties op sociale media, dat de blog offline wordt gehaald, het zogeheten de-platforming.

Het nieuwsmedium Profielen, dat zich beroept op onafhankelijkheid, wil daar echter niet aan. „Meerdere studenten en medewerkers eisten dat we hem offline zouden halen”, schrijft de redactie in een bericht waarin vanwege de ontstane ophef woensdag uitleg wordt gegeven. „We zijn een discussieplatform. Bloggers spelen daar een belangrijke rol in, ze laten ons zien wat er gebeurt op hun opleiding, in hun klaslokalen of in hun (studenten)leven.”

„We begrijpen dat deze blog voor een groot aantal mensen niet fijn is om te lezen, maar censuur lost het onderliggende probleem niet op.”

Diversiteit aan meningen

Onlangs werd op Profielen ook een blog gepubliceerd van kerndocent Daisy Hofman (34) waarin een andere kant van het racismedebat wordt belicht: ’Wegkijken en zwijgen is geen optie: ik demonstreer tegen racisme.’