Vrouwen met gebak beroven Rotterdamse (83): ’Sluwe babbeltruc’

Twee onbekende vrouwen en een man belden donderdag aan het eind van de middag aan bij de woning van de bejaarde vrouw aan de Groene Hilledijk in Zuid. „Eén van de vrouwen zei iets lekkers bij zich te hebben en had ook een gebaksdoos bij zich. De bewoonster dacht dat de vrouw de dochter van een kennis was en deed open”, meldt de politie.

De tachtiger werd door een van de verdachten de keuken in gedirigeerd. „Ondertussen gingen de andere vrouw en man op rooftocht elders in het huis. Na een paar minuten ging het trio weg met als buit sieraden en met geld. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar ontredderd achter.”

Signalement

De politie hoopt de gehavende overvallers alsnog te pakken. De verdachte vrouw met de gebaksdoos heeft een lichtgetinte huidskleur, een slank postuur en is rond de dertig jaar oud. „Ze droeg nepwimpers, had een hoofddoek om en een gekleurd sjaaltje om haar nek. Ze droeg een jasje, kort rokje en hakken.”

De andere vrouw is ook lichtgetint en heeft een gezet postuur. Ze is vermoedelijk iets ouder, rond de 35 jaar. Ze had donker haar in een staart, droeg een rok, een trui en een legging.

De lichtgetinte man van het oplichtersgezelschap heeft een ’normaal tot gezet postuur’ en is tussen de 30 á 35 jaar oud. Hij heeft zwart kort haar en droeg een donkerblauwe trui en spijkerbroek.

