Premium Het beste van De Telegraaf

’Gebruik dekens’ Terrasverwarmers onder vuur: Jetten vindt ze ronduit ’belachelijk’

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

SHARM EL-SHEIKH - Klimaatminister Rob Jetten vindt fossiel gestookte terrasverwarmers in de horeca niet meer kunnen. Het gebruik ervan in tijden van energiecrisis en klimaathaast is ronduit ’belachelijk’, zo oordeelde de D66-minister tijdens een door de Nederlandse regering georganiseerd forum op de klimaattop in Sharm el-Sheikh.