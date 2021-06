Nieuwe zoektocht in recreatiegebied naar verdwenen Sumanta

Dat laat de politie Noord-Holland aan De Telegraaf weten. In april en mei zocht de politie ook al in dit recreatiegebied, dat op een paar kilometer van Hoorn ligt. Hier woonde Sumanta bij het gezin B. Van dit gezin worden Manodj, zijn vrouw, broer en vader verdacht van betrokkenheid bij haar verdwijning.

Alleen Manodj, die Sumanta bezwangerde, zit nog vast. Hij wordt verdacht van het doden van Sumanta en het wegmaken van het lichaam. Het motief? Sumanta was zwanger van Manodj en die moest als getrouwde man volgens politie en OM de eer van de familie redden. De familie van Sumanta laat weten aan De Telegraaf erg blij te zijn dat de zoektocht naar haar wordt voortgezet. Het gezin Bansi hoopt op duidelijkheid en wil eindelijk Sumanta kunnen begraven.

Mogelijke locatie bekend dankzij telefoon

Het recreatiegebied De Hulk is een van de gebieden waar het lichaam van Sumanta gedumpt kan zijn, concluderen politie en OM op basis van data van Google die aan de telefoon van Manodj waren gekoppeld. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit het onderzoek Castrop naar de verdwijning van de 22-jarige studente uit Hoorn, die na 18 februari 2018 niet meer is gezien. De Telegraaf heeft deze stukken ingezien.

In het strafdossier is een reconstructie gemaakt van 18 en 19 februari 2018. De politie heeft bij hoge uitzondering toestemming gekregen van een rechter in Ierland om locatiegegevens van Google te gebruiken. Nog nooit werden in Nederland data van Google Location History gebruikt voor de zoektocht naar een lichaam.

Verklaring Manodj bijgesteld

Manodj verklaarde eerst bij de politie dat hij in de nacht van 18 februari moest werken. Later, toen uit onderzoek van de politie bleek dat dit niet kon, stelde hij zijn verklaring bij en zei hij dat hij toch vrij was. Opvallend is dat Manodj die nacht wel getankt heeft, zo blijkt uit bankgegevens.

Manodj en zijn broer zijn maandenlang afgeluisterd door de politie. Op 1 juli 2019 praatten Manodj en zijn broer over de vermissing van Sumanta. Ze bespraken, zo staat in het dossier, hoe de politie hen kon achtervolgen, over de mogelijkheid van een zender in de auto en het ’breken’ tijdens een verhoor.

Het bewijs tegen Manodj is stevig. In afgeluisterde gesprekken, zo staat in de onderzoeksstukken, heeft hij gezegd: ’ik heb haar gewoon vermoord’, ’haar die avond doodgemaakt’ , ’zo door het hart zeg maar’ en ’rechercheurs zijn niet dom hoor, die weten wel wat wat er bij ons is gebeurd’. Met zijn broer praat hij over vader Dwarka. Hij is de zwakste schakel en moest vooral ’zijn klepper’ houden. Manodj deed verder, zo staat in het dossier, uitlatingen over het weggooien van het moordwapen, ’de plek in het bos’ en ’een schep’.

Gevonden bonnetje

Ook blijkt Manodj op 19 februari de autowasstraat in Hoorn te hebben bezocht, terwijl de Opel van het gezin daar op 17 februari ook al door de borstels ging. Op 21 februari, twee dagen na de nacht waarop Sumanta volgens de recherche is vermoord, bezorgde de firma Beddenreus de familie B. een nieuw bed. Dat bleek uit een gevonden bonnetje in de woning.

Manodj beroept zich sinds februari op zijn zwijgrecht. Er is nog geen datum bekend voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.