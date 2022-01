Rita Verdonk terug in de Haagse politiek

De partijleider De Mos kondigde donderdagmiddag vol trots zijn nummer twee aan. „Met Rita Verdonk halen we een dijk van een politica in huis. Als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie was Verdonk ongekend populair en sprak ze de taal van de gewone man en vrouw in de straat. Dat ze daarmee aansluit op onze ombudspolitiek lijkt mij zo helder als glas”, aldus De Mos. Verdonk zelf laat in een bericht weten er ontzettend veel zin in te hebben om zich namens de grootste partij van Den Haag in te zetten voor de stad. „Ik volg Richard al jaren. Hij heeft een tomeloze inzet en ijzeren discipline en is altijd bezig zijn stad vooruit te helpen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

De partij denkt aan Verdonk ook een goede wethouderskandidaat te hebben. Binnenkort volgt de rest van de lijst en het verkiezingsprogramma.

Ruzie

Rita Verdonk zat na haar ministerschap (ook als minister van Justitie) namens de VVD ook in de Tweede Kamer maar werd uit de fractie gezet na een ruzie. Ze richtte hierna de partij Trots op Nederland op maar in 2011 stapte ze op als voorzitter.

Naar Richard de Mos loopt nog steeds een justitieel onderzoek. Het OM liet vorig jaar nog weten dat deze zaak voorlopig nog niet is afgerond. Hij wordt verdacht van corruptie. De partijleider, die zijn wethouderschap moest beëindigen vanwege het onderzoek, ontkent alle aantijgingen.