Rutte spreekt in videoboodschap steun uit voor verzet Oekraïners

Rutte sprak zich opnieuw hard uit tegen de ’brute aanval op democratie en vrijheid’ sinds Rusland het buurland is binnengevallen.

„Wij kijken op tegen de moed en dapperheid van zowel het Oekraïense leger als de burgers in antwoord op het het Russische geweld”, aldus Rutte. „We steunen jullie en staan naast jullie.” Rutte verwijst verder naar de sancties die zijn ingesteld tegen Russische personen en bedrijven na de aanval op Oekraïne.

„Vrije landen zijn verenigd in hun veroordeling van de aanval. Verenigd in hun steun voor het Oekraïense volk. En verenigd in hun reactie”, aldus Rutte. „Ik beloof u: uw vastberadenheid zal ook onze vastberadenheid zijn. Want deze wrede aanval mag én zal niet slagen.”

De premier sluit zijn videoboodschap af met de strijdkreet ’Slava Ukraini’, wat staat voor ’Glorie aan Oekraïne!’ en door Zelenski ook vaak wordt gebruikt.