Samenstelling poeder bij kantoor Belastingdienst nog ongewis

Ⓒ ANP

Heerlen - Vrijdagmiddag rond 15.00 uur was nog steeds niet duidelijk waaruit het poeder in een brief bestond, dat eerder die dag gevonden werd bij de Belastingdienst in Heerlen. Het gebouw aan de Kloosterweg werd ontruimd, honderd medewerkers gingen naar een gebouw van de Belastingdienst aan de overkant van de weg. Vijf medewerkers mogen sindsdien het gebouw niet uit, omdat zij mogelijk in aanraking zijn gekomen met het poeder.