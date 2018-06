Nederlanders vinden Duitse onderzeeboot uit Eerste Wereldoorlog

Het gaat hoogst waarschijnlijk om de overblijfselen van de UC-69, die in 1917 zonk na een botsing met een andere Duitse onderzeeboot. De boot vertrok in december 1917 uit Zeebrugge om mijnen te leggen op de vaarwegen van en naar de Franse havenstad Cherbourg. Enkele dagen later werd de onderzeeboot per ongeluk geramd door een andere onderzeeer, de U-96, die op weg was naar huis.

Ⓒ Defensie

De Duitse onderzeeboot zonk binnen tien minuten, elf bemanningsleden vonden de dood. De andere achttien konden overstappen op de andere boot. Op het moment dat de boot de zeebodem raakte, ontploften de boegtorpedo’s.

Toeval

De Makkum ontdekte het Duitse wrak per toeval. Het schip was tijdens een oefening bezig de zeebodem voor de Franse kust in kaart te brengen. De bemanning ontdekte het wrak op sonarbeelden van de bodem. Nadat een commandant de bouwtekeningen van de Duitse UC-klasse II onderzeeboten had bestudeerd, bleek dat het om de UC-69 ging.

De Makkum behoort tot een vloot van zes NAVO-schepen die permanent actief is op de Atlantische Oceaan en de Oostzee voor het opruimen van mijnen, bommen, scheepswrakken en losgeslagen scheepscontainers. Ⓒ De Vries Media

Nederland zelf sinds de Tweede Wereldoorlog nog altijd 1 onderzeeboot: de O 13. Die moet ergens op de Noordzee liggen. Ook naar dat wrak wordt regelmatig gezocht.