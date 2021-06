Ontsnapte kudde koeien houdt politie Heerlen bezig

Tegen drie uur werd er melding gemaakt van een kudde loslopende koeien op de Emmaweg in Brunssum. Het ging om een kudde van tien tot vijftien koeien. De dieren waren ontsnapt uit een weiland in Amstenrade.

Agenten troffen de koeien aan in Treebeek. Na een lange achtervolging wist de politie de dieren in te sluiten in een woonwijk in Heerlen.

In de loop van de ochtend kwamen er opnieuw meerdere meldingen van loslopende koeien. Ook deze dieren zijn ingesloten in een weiland. De boer is de koeien komen halen.