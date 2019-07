10.000 stoelen bleven leeg bij halve finale Leeuwinnen

De lokale organisatie is niet verbaasd dat er zoveel supporters niet op kwamen dagen. ,,We hadden het al verwacht, want we hebben de tickets tegen heel aantrekkelijke prijzen verkocht”, liet de directeur van het lokale organisatiecomité weten. Voetballiefhebbers die minder dan 50 euro voor drie wedstrijden hebben betaald en gisteravond geen zin hadden om te komen, zijn blijkbaar thuis gebleven.

Zo hebben maar liefst 17.000 Amerikanen een pakket gekocht waar kaarten voor beide halve finales inzaten. Nadat ze zelf dinsdagavond wonnen, hebben ze het gisteren af laten weten. Dan waren er nog 3000 Duitsers die een ticket aanschaften, omdat ze er zeker van waren dat hun team de halve finale zou halen.