Meisje (15) en vrouw (28) opgepakt na dood van man op straat

Het slachtoffer bleek aan een forse messteek in zijn borst overleden te zijn. Hij lag aan de kant van een drukke weg in het centraal gelegen Birmingham. Omstanders belden de politie daarover, meldt The Daily Mail.

De politie heeft een moordonderzoek geopend. Het meisje en de vrouw waren op de plek des onheils en zitten vast. Hun rol is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of ze bekenden waren van het slachtoffer. De weg werd afgesloten om ’cruciaal bewijs’ veilig te stellen.