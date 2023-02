Verhoudingen met Rusland naar nieuw dieptepunt: Nederland zet diplomaten uit

Het gaat om ongeveer tien Russen, vertelt Hoekstra. Daarna blijven er in beide landen ’een handvol’ diplomaten over. Binnen twee weken moeten de Russische diplomaten ons land uit. Het is niet de enige straf, Rusland moet vanaf dinsdag ook het handelskantoor in Amsterdam sluiten. Het gaat om een pand van de Russische handelsvertegenwoordiging.

Het is een nieuw dieptepunt in de verhouding tussen Nederland en Rusland, de relaties zijn sinds het neerschieten van de MH17-vlucht steeds verder verzuurd. Vorig jaar kwam het dossier weer op scherp te staan, toen Nederland zeventien diplomaten van Rusland uitzette. Volgens de inlichtingendienst waren zij in werkelijkheid spionnen. Als reactie daarop zette Rusland op zijn beurt veertien Nederlanders uit.

Volgens Hoekstra blijft Rusland bovendien proberen om nieuwe spionnen in Nederland te plaatsen als diplomaat. „Dat is onacceptabel en niet hoe het hoort te gaan”, zegt Hoekstra zaterdagmiddag op Schiphol na terugkeer van een veiligheidsconferentie in München. „Wij zijn hier de baas, wij gaan over wat hier in Nederland gebeurt. Zij niet.”

Visa niet verstrekt

Sinds de spionnenrel weigert Rusland, ondanks een ultimatum aan het begin van deze week, visa te verstrekken aan nieuwe Nederlandse diplomaten. Daardoor ziet Hoekstra zich genoodzaakt om vanaf maandag het consulaat in Sint-Petersburg te sluiten. Er zijn namelijk te weinig mensen om die post nog goed te bemannen.

De Nederlandse ambassadeur in Moskou blijft wel gewoon op zijn post, en zijn Russische collega in Nederland mag ook blijven. „Het is belangrijk om de ambassades open te houden als communicatiekanaal, zelfs nu de verhoudingen met Rusland moeizamer zijn dan ooit”, zegt Hoekstra. „Maar eerlijk is eerlijk: van een normale relatie en normale tijden is allang geen sprake meer.”

De sluiting van het consulaat in Sint-Petersburg is bedoeld als tijdelijke maatregel, benadrukt Hoekstra. Als er genoeg mensen beschikbaar zijn, gaat het consulaat weer open.