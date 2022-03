Bokslegende weigert als burgemeester Kiev handdoek in de ring te gooien: ’Gevecht van mijn leven’

Premium Sport

Wat is plan B van Glory voor Luis Tavares? Tarik Khbabez draait warm

Het aanstaande titelgevecht tussen Luis Tavares en kampioen Artem Vakhitov blijft de gemoederen bezighouden richting Glory80 op 19 maart. Het is door de oorlog in Oekraïne nog onduidelijk of de Rus in het Belgische Hasselt zijn titel kan (en mag) verdedigen. Inmiddels schijnt in de persoon van Tarik...