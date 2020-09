Man bestelt per ongeluk steak van 350 euro

De twee besloten te reserveren bij het restaurant van Gordon Ramsay in Atlantic City. Ze reserveerden een tafeltje buiten bij het zwembad. De man had naar eigen zeggen behoefte aan een uitspatting en bestelde Wagyu, een van de duurdere steaks op de menukaart. Ze bestelden nog wat bijgerechten, zaten heerlijk te eten en waren blij dat ze een restaurant konden steunen in deze lastige tijd.

Dat euforische gevoel hield stand totdat de rekening gepresenteerd werd. Die bedroeg meer dan 600 dollar oftewel zo’n 500 euro. Wat bleek: de steak die hij besteld had was 35 dollar per ounce (zo’n 28 gram) en volgens de menukaart moesten er minimaal 4 ounces (113 gram) besteld worden. De man dacht echter dat de steak 35 dollar kostte voor 4 ounces. Hij had blijkbaar trek en had 12 ounces (340 gram) besteld voor 420 dollar oftewel 355 euro.

Ⓒ Belt_Around_Ur_Neck/ Reddit

Ondanks de enorme blunder was hij erg te spreken over het eten: „De steak was fantastisch. Ik ben in de 40 en had slechts twee keer eerder Wagyu geprobeerd in mijn leven. Het is met niets anders te vergelijken. Het smelt heerlijk in je mond.”

Hij sluit zijn bericht op Reddit af met een boodschap aan Ramsay: „Ik had gewild dat Gordon Ramsay zelf naar mijn tafel was gekomen en me uitgescholden had voor ’f*cking donut’ omdat ik dit zo verpest had.”