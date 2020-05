Halsema: HaCarmel lijkt symbool van antisemitisme

De vernielingen en bekladdingen van de eetgelegenheid leiden volgens Halsema tot grote zorgen bij de eigenaar. „Natuurlijk om emotionele redenen, om redenen van veiligheid maar ook om redenen van het voortbestaan van zijn restaurant.” De aanvankelijk strijdbare ondernemers zeiden na het zoveelste incident eerder tegen De Telegraaf te overwegen om te stoppen.

De burgemeester kondigde vorige week extra veiligheidsmaatregelen aan bij HaCarmel en benadrukte in de raad dat ze te allen tijde beschikbaar is voor de eigenaar. Er zouden, na herhaaldelijk aandringen van HaCarmel, camera’s in de buurt hangen.

Terreurdreiging

Halsema zei verder dat er geregeld contact is met onder anderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de ontwikkelingen van antisemitisme in de hoofdstad. „Wij doen er alles aan om het te voorkomen en daar waar het plaatsvindt treden we onmiddellijk op.”

De gemeenteraad sprak zich ook uit tegen het antisemitisme en vroeg de burgemeester er alles aan te doen om de haatacties in het vervolg te voorkomen. HaCarmel was al meerdere keren doelwit van vernielingen en bekladdingen.

Brandstichting

Eerder deze maand werd een ruit vernield en is geprobeerd een Israëlische vlag in brand te steken. Daarvoor is een 31-jarige man aangehouden, die in 2018 al een keer is veroordeeld voor vernielingen aan het restaurant. Later werd de tekst ’Find Jew’ op het raam aangetroffen. Ook werd een (nep)bompakket voor de deur gezet.

De ondernemers oogsten lof door telkens na iedere nieuwe aanval direct weer de deuren te openen. Onder meer PVV-leider Geert Wilders en ook andere Kamerleden kwamen uit solidariteit een hapje eten.