Wordt militaire macht China onderschat?

Frank van Vliet, chef Buitenland bij De Telegraaf. Ⓒ TLG

AMSTERDAM - Laten we wel zijn, de reactie van het kabinet-Rutte op het coronavirus neigde naar het ’gaat u maar rustig slapen’ van zijn voorganger Hendrikus Colijn. Groot verschil: Colijn zei dat niet, zoals velen denken, aan de vooravond van de Duitse inval in 1940, maar al in 1935. De aanleiding was de opzegging van het Verdrag van Locarno, dat leidde tot oplopende militaire en politieke spanning in Europa.