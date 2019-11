Kater Hidde is terecht: ’Hij kan niet stoppen met knuffelen’

De rode kater werd gevonden tussen twee spouwmuren in het dorp Midsland op het eiland. In eerste instantie dacht Frouck dat de vinders het over een ’dode rode kat’ hadden en ze zag er dan ook erg tegenop om naar de vindplaats af te reizen, zo vertelt ze op Facebook. „Ik reed de hele weg met het idee dat ik mijn eigen Hiddeman moest gaan identificeren. Ik bedacht me, dat Hidde overleden was, maar dat er nu wel eindelijk een einde aan alle onzekerheid was gekomen. Dus m’n tranen bedwingend kom ik aan in Midsland. (..) Ik werd geroepen en maakte me op voor het lijkje van Hidde. Waarop één van de jongens zegt: ’Nee, kijk hier’. En daar zat Hidde, levend, in een reismandje van een buurman!”

Hidde was gevonden tussen twee spouwmuren in Midsland op Terschelling Ⓒ Foto Facebook Frouck Jansen

Een aantal vrienden had de kater horen miauwen. De brandweer moest er aan te pas komen om Hidde uit zijn benarde positie te bevrijden. „Ik herkende hem gelijk en hij mij. Hidde is graatmager en erg verzwakt maar ik weet niet wie er blijer is, Hidde of ik. Hij kan niet stoppen met knuffelen.” Volgens Frouck heeft hij inmiddels wat gegeten, „maar vooral veel gedronken. Nu eerst rust.” Ook hond Jojo is blij dat Hidde weer terug is. „Hij krijgt alleen maar kopjes.”

Ⓒ Foto Facebook Frouck Jansen

Hidde was de dag na Dierendag opeens van de aardbodem verdwenen. De kater is een boegbeeld van Terschelling en lokt toeristen uit binnen- en buitenland naar het eiland. Op Instagram heeft hij duizenden volgers. „Hij heeft fans uit Australië en Duitsland. Er zijn zelfs mensen die hierheen komen om een glimp van de kat op hopen te vangen”, zo vertelde Frouck eerder aan De Telegraaf. Ook krijgt hij zelfs fysieke post van trouwe volgers die het adres van zijn baasje hebben achterhaald.

De vermissing van Hidde was groot nieuws op Terschelling. Bij de veerdienst naar het vasteland werd op televisieschermen, waar normaal nieuws en reclame op te zien is, de foto van de kater getoond. Ook werd er geld ingezameld, bedoeld voor een vindersloon en om flyers te kunnen laten drukken.

In eerste instantie werd gedacht dat Hidde met de veerboot naar Friesland was meegevaren, iets dat hij vaker deed, en op vasteland was achtergebleven. Maar de kater bleek dichter bij huis te zijn dan verwacht: het huis waar hij werd gevonden is het huis van de ex-schoonvader van zijn baasje.