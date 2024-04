Gans Puck verloor zijn vrouwtje en stak drukke weg over om haar te zoeken: ’Hartverscheurend’

Smallingerland - Gans Puck van het Reidingpark in het Friese Drachten was van slag sinds de dood van zijn vrouwtje. Hij meende haar in een ruit te zien en stak geregeld een drukke weg over om bij haar te zijn. Het bleek echter zijn spiegelbeeld te zijn. De buurt vreesde voor een ongeluk en greep in.

© Dierenambulance Zuid Oost Friesland Gans Puck meende zijn vrouwtje te zien, maar het was zijn spiegelbeeld.