VVD keert zich tegen kabinetsplan om helft huizen aan eigen inwoners te gunnen

Het kabinet wil de Huisvestingswet wijzigen waardoor gemeenten de helft van de beschikbare huurwoningen mogen toewijzen aan geselecteerde groepen, zoals eigen inwoners. Nu is dat nog maximaal 25 procent. Dat voorrangsbeleid moet ook gaan gelden voor de goedkopere koophuizen, met een waarde tot de NHG-grens (die ligt dit jaar op 355.000 euro).

„Het grijpt in op de vrijheid bij de verkoop van jouw koopwoning”, zegt VVD-Kamerlid Peter de Groot. „Dat is een brug te ver. Laten we het houden bij voorrang op huur en nieuwbouw koop”, zegt hij. „En focus overheidsingrijpen op de woningmarkt om meer en sneller te bouwen. Dat helpt pas echt.”

Opvallende tegenstem

De tegenstem van de VVD-Kamerfractie is opvallend, omdat het woonplan van De Jonge is ingediend namens het hele kabinet, waar ook de VVD deel van uitmaakt. Blijkbaar zijn de coalitiepartijen het niet eens over de strekking van het voorstel.

Volgens De Jonge is het ’cruciaal voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio’ dat mensen in hetzelfde dorp kunnen blijven wonen als ze willen verhuizen. „Door de herziening van deze wet krijgen gemeenten daar meer grip op door meer woningen toe te kunnen wijzen aan inwoners uit de eigen gemeente”, zei De Jonge dinsdag toen hij het voorstel naar de Kamer stuurde. VVD-Kamerlid De Groot vindt echter dat de huidige wet hiervoor al voldoende mogelijkheden biedt.