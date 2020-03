Finsterwolde van zonnepark gered: politiek 'nee' na jaren tweespalt

,,Ik ben blij voor de inwoners van Finsterwolde dat dit politieke drama voorbij is”, zegt fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt. Hij kreeg zeven andere partijen, waaronder SP en Verenigde Communistische Partij, mee in een amendement dat het zonnepark afwijst.

Het plan voor dertigduizend zonnepanelen ontstond vier jaar geleden toen een ingenieursbureau interesse kreeg in een stuk weiland van melkveehouder Harm Evert Waalkens. Het voormalig PvdA-Kamerlid zou de vijftien hectare graag verkopen voor de energietransitie. Maar het idee stuitte in het dorp op grote weerstand en dreef inwoners uit elkaar.

’Rustiger vaarwater’

Dorpsbelangen Finsterwolde, dat zich pal achter de tegenstanders schaarde, hoopt nu dat het politieke besluit het dorp in ‘rustiger vaarwater’ brengt. ,,Met elkaar gaan we plannen maken die ons weer met elkaar verbinden als inwoners in plaats van uit elkaar te spelen”, stelt secretaris Richard Goet.

Het is volgens raadslid Klein afwachten of de aanvrager, het bedrijf Naga Solar, naar de rechter stapt tegen het gemeenteraadsbesluit. De komende tijd zal de gemeente zich opnieuw buigen over de vraag waar wel plaats is voor in totaal honderd hectare aan zonnepanelen. ,,Dan zullen we ook plekken moeten aanwijzen, en dat geeft altijd discussie”, verwacht Klein.