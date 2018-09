Rechter toetst dinsdag arrestatie Badr Hari

De 27-jarige Badr Hari kwam vrijdag nog onder voorwaarden op vrije voeten. Maar die heeft hij geschonden, vindt justitie. Getuigen zeiden ze Hari en zijn vriendin Estelle Cruijff maandagmiddag hadden gezien in een restaurant in Amsterdam. Hari zei 's avonds dat hij met haar had geluncht in een broodjeszaak in die stad.

Hij dacht dat zo'n lunchzaak niet onder de soort horecazaken valt die de rechtbank bedoelde in de uitspraak van vrijdag. Zijn advocaat Benedict Ficq zei al dat Badr Hari zijn arrestatie aanvecht.

Hari zat sinds juli vast omdat justitie hem onder meer verdenkt van een poging tot doodslag op Koen Everink. Tijdens dancefeest Sensation White in de Amsterdam ArenA zou Hari Everink onder meer tegen het hoofd en tegen het lichaam hebben geschopt. Hari zegt dat hij Everink alleen een klap heeft gegeven omdat deze een beledigende opmerking maakte over Estelle.