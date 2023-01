Premium Het beste van De Telegraaf

Siciliaanse aanklager trots: Maffia krijgt rake klap met arrestatie kopstuk

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Matteo Messina Denaro (rechts) bij zijn arrestatie eerder deze maand. Ⓒ ANP

ROME - Na de arrestatie eerder deze maand van maffiabaas Matteo Messina Denaro is de Siciliaanse Cosa Nostra in grote moeilijkheden gekomen. „Maar het is een slag, de oorlog is nog niet gewonnen”, zegt de hoofdaanklager van Palermo, Maurizio de Lucia.