Hond veroorzaakt woningbrand door föhn aan te zetten

Dat meldt de BBC. „We denken dat de brand is ontstaan doordat een haardroger op een bed was aangesloten en op bed was blijven liggen”, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

„We denken dat de hond vervolgens op het bed is gesprongen en de föhn heeft aangezet, waardoor hij uiteindelijk in brand vloog op het beddengoed en het matras.” De brand kon vlug geblust worden. Niemand raakte gewond.