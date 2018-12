VIDEO Spectaculaire beelden van een haai die een zeehond naar binnen slokt in de Nieuwsflits met het videonieuws in 100 seconden. Verder: nieuw regeerakkoord blijft pijn doen voor veel middeninkomens. Ook: beeld van betrapte benzinedief. Eveneens: beeld van een trucker die met 239 km per ur is geflitst. Tot slot: Kim mag nooit meer lachen, anders valt ze flauw.