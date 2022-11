Noord-Korea wil grootste nucleaire macht ter wereld worden

Kim zou tijdens een bezoek aan de testlocatie van de Hwasong-17 tientallen militaire officieren een promotie hebben gegeven voor hun inspanningen rond de recente lancering van de grootste intercontinentale ballistische raket die Noord-Korea voor zover bekend heeft. Hij noemde de Hwasong-17 daarbij ”’s werelds krachtigste strategische wapen” en zei dat de raket liet zien dat Noord-Korea innovatief is en uiteindelijk het sterkste leger ter wereld zal kunnen vormen.

Tijdens het bezoek, waarbij Kim uitgebreid op de foto ging met wetenschappers, militair personeel en anderen betrokkenen, liet de leider van het land weten dat Noord-Koreaanse wetenschappers „een prachtige stap vooruit hebben gezet in de ontwikkeling van de technologie waarmee kernkoppen op ballistische raketten kunnen worden geplaatst.” Hij weidde niet uit over die technologie of verdere plannen.

De lancering van de Hwasong-17 zorgde eerder deze maand voor een ingelast topoverleg tussen leiders van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de VS en Zuid-Korea op de conferentie rond Azië-Pacifische Economische Samenwerking (APEC) in Bangkok. Volgens Zuid-Koreaanse waarnemers zou de raket New York en Washington kunnen bereiken.