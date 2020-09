LIVE | Duitse gezondheidsminister: ga niet op vakantie in buitenland

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn raadt Duitsers af om in de herfst of in de winter naar het buitenland te reizen voor vakantie. Hij oppert in eigen land te blijven om de verspreiding van corona in te perken.

In het reisadvies voor het buitenland staat dat mensen geen onnodige reizen moeten maken. Volgens Spahn vallen vakanties daar ook onder. De minister zegt dat mensen het virus vaak meenemen uit het buitenland en het aantal gevallen daardoor stijgt in Duitsland.

Spahn erkent dat dit een zware klap is voor de reissector, maar volgens hem kan het niet anders. De Duitse regering deed in het voorjaar al een vergelijkbare oproep voor de zomervakantie. Doordat het aantal coronagevallen rond de zomer flink inzakte, zijn veel mensen toch naar het buitenland op vakantie gegaan.

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is in Duitsland voor de tweede dag op rij met meer dan 2000 gevallen gestegen. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, kwamen er in de afgelopen 24 uur 2153 vastgestelde infecties bij. Dat zijn er tien meer ten opzichte van een dag eerder, toen ging het om 2143 besmettingen. Woensdag werden er nog 1769 gevallen gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt opnieuw dichtbij de recordwaarde van de 2297 gevallen die zaterdag door het RKI werden gemeld. Het totaalaantal geregistreerde besmettingen in Duitsland bedraagt nu 280.223. In het afgelopen etmaal overleden vijftien mensen aan de gevolgen van een infectie met het longvirus. Het Duitse dodental staat daardoor nu op 9443.

