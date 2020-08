Run op griepprik verwacht

Daarom heeft het RIVM naar schatting zo’n half miljoen meer vaccins ingekocht dan in andere jaren. Ziekenhuizen roepen al hun personeel op om zich ook in te laten enten.

De extra aangekochte doses waren het maximaal haalbare, aangezien „de internationale vraag naar griepvaccins groot was dit jaar”, zo meldt het AD. „Zeker in het begin van de crisis is Covid-19 regelmatig met griep vergeleken en griep is gevaarlijk voor dezelfde risicogroep. We willen voorkomen dat mensen dubbel getroffen worden”, meldt een woordvoerder van Volksgezondheid.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roept zorgpersoneel op om zich massaal te laten inenten. „We willen niet een dubbele epidemie in het ziekenhuis hebben: corona én influenza”, zegt NVZ-woordvoerder Wouter van den Horst. Vorig jaar kreeg ongeveer een derde van het ziekenhuispersoneel een prik.