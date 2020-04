Schotse corona-adviseur die eigen regels negeerde stapt op

Ⓒ AFP

EDINBURGH - Catherine Calderwood, de vrouw die de Schotse regering adviseert over de aanpak van het coronavirus, stapt op. Dat besluit neemt ze zondag nadat zij op haar vingers werd getikt omdat ze de coronaregels had overtreden. Calderwood was tegen de eigen adviezen in, toch met haar gezin naar haar tweede huis vertrokken. Dat kwam haar op veel kritiek te staan.