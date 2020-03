Er zijn twee bijnamen voor Aphrodite: de een is Urania, als de dochter van Uranus (hemel) en de ander is Pandemos. Aphrodite Urania is de hemelse liefde waarop Plato en later de christenen zich zouden richten. Terwijl Aphrodite Pandemos, het vulgaire of wat alle mensen gemeen hebben, verwijst naar het sensuele genoegen.