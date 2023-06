Advies aan Hoge Raad: zaak tegen pakketbezorger Wijchen moet over, pleitnota is zoek

Verdachte Tarik O., nu 21 jaar oud, zou de man, die met zijn vrouw de hond aan het uitlaten was, bewust hebben aangereden omdat die hem aansprak op zijn rijgedrag in een woonwijk. De bezorger zou veel te hard hebben gereden. Na een felle discussie stapte O. weer in zijn bus, gaf gas en reed het slachtoffer aan. Daarna reed hij nog zeker twee keer over de man heen, om vervolgens verder te gaan met het bezorgen van pakketjes.

Het gerechtshof in Arnhem achtte in ieder geval bewezen dat O. met zijn gedrag het risico voor lief nam dat hij de man zou doden. De rechtbank in Utrecht had O. in 2021 al dezelfde straf opgelegd.

In de cassatieprocedure bij de Hoge Raad blijkt dat de pleitnota is zoekgeraakt. De AG adviseert de Hoge Raad de eerdere uitspraak van het hof te vernietigen en de uitspraak terug te verwijzen naar het hof, die de zaak opnieuw zal moeten behandelen.

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig gepland op 26 september.