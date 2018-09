Veedieven doden 42 politieagenten in Kenia

Het incident gebeurde zaterdag in Baragoi. De agenten achtervolgden een bende veedieven die zo'n 1000 runderen zou hebben gestolen, toen zij in een hinderlaag werden gelokt. De aanvallers hadden zich in de bosjes verstopt en bestookten de politieagenten met Kalasjnikovs.

Negen agenten liggen nog in het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder kan het dodental nog oplopen omdat mogelijk nog niet alle lichamen zijn gevonden.