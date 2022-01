Opmerkelijke conclusie Brits onderzoek: ’Mensen met een mondkapje zien er aantrekkelijker uit’

Onderzoekers van de Universiteit van Cardiff stelden tot hun verrassing vast dat zowel mannen als vrouwen aantrekkelijker gevonden worden wanneer een mondkapje de onderste helft van hun gezicht bedekt.

In het onderzoek, dat in februari 2021 plaatsvond, werden 43 deelnemers gevraagd om foto’s van gezichten te beoordelen op aantrekkelijkheid. Sommige mensen op de foto’s droegen een mondkapje, andere niet. In het onderzoek werden zowel blauwe medische mondkapjes gebruikt als mondkapjes van stof. De deelnemers vonden de gezichten die chirurgische mondkapjes droegen het aantrekkelijkst, en een stuk aantrekkelijker dan gezichten zonder mondkapje.

Ziektes en aandoeningen

Dr. Michael Lewis, docent aan de faculteit psychologie van de Universiteit van Cardiff en expert op het gebied van gezichten, zegt dat uit eerder onderzoek - van voor de pandemie - bleek dat mondkapjes vaak werden geassocieerd met ziektes of aandoeningen. „Dat respondenten in het onderzoek gezichten met een mondkapje nu aantrekkelijker vinden kan komen doordat we gewend zijn dat zorgmedewerkers blauwe maskers dragen en we deze nu associëren met mensen in zorgverlenende of medische beroepen. In een tijd waarin we ons kwetsbaar voelen, kunnen we het dragen van medische maskers geruststellend vinden en dus positiever tegenover de drager staan.”

Volgens Lewis heeft het te maken met evolutionaire psychologie en waarom we de partners kiezen. „Ziekte en ziekteverschijnselen kunnen een grote rol spelen bij de partnerkeuze - evolutionair gezien was een aanwijzing voor ziektes een afknapper. Nu nemen we een verschuiving in onze psychologie waar en gezichtsmaskers fungeren niet langer als een besmettingscue.”

Aantrekkelijker

Lewis voegt eraan toe dat het mogelijk is dat gezichtsmaskers mensen aantrekkelijker maken omdat de aandacht van de respondenten meer op de ogen wordt gericht door de mondkapjes.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cognitive Research: Principles and Implications. Er is een tweede studie uitgevoerd, waarbij een groep mannen naar vrouwen met mondkapjes kijkt; deze studie moet nog worden gepubliceerd, maar Lewis meldt dat de resultaten in grote lijnen hetzelfde zijn.