Kerk in de zijmuur

Het originele werk is van Pieter Saenredam (1597-1665), de schilder naar wie de straat is vernoemd. Initiatiefnemer is radiologist Maarten van Leeuwen, die sinds 1999 vanuit zijn woning tegen een grijze muur opkeek. „Dan kijk je weg, nu kijk je er in. En mijn huis lijkt meteen een stuk langer”, vindt Van Leeuwen, die hoopt dat er in de Schildersbuurt nu meer van dergelijke initiatieven opstarten.

„Dit hele proces heeft zo’n positieve vibe. Eerst heb ik de buurt verteld over mijn idee, toen het Wijkbureau Oost en omdat wethouder Anke Klein, die over cultuur gaat daar één keer per maand langskomt kon ik haar ook enthousiast maken. Zowel het Centraal Museum als de gemeente hebben ontzettend veel betekend om dit project te realiseren. De gemeente betaalt 75 procent van de kosten. De rest van de 19.000 euro hebben we hier via crowdfunding bijeengebracht.”

Michiel Meulemans van De Strakke Hand, die eerder de stad verrijkte met gigantische muurschilderingen van onder meer Utrechtse caravaggisten is trots op het resultaat: „Het reproduceren van oude meesterwerken is één van onze specialiteiten.” Meulemans bracht gistermiddag als finishing touch een coatinglaag aan over de muurschildering.

Ondertussen wordt er nog gewerkt aan een informatiebord over het hoe en waarom van het schilderij van de binnenkant van de Utrechtse Catharijnekerk.