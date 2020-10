’Einde aan vrouwenuurtjes in het zwembad’

„Binnen het radicale islamisme bestaat een duidelijke wil en een hele organisatie om de wetten van de Republiek te overtreden en een parallelle wereld te creëren”, zei Macron vrijdagochtend. In een langverwachte toespraak over zijn aanpak van de politieke islam zei de president dat ’dit pad kan leiden tot gewelddadige radicalisering’.

Hij hield zijn speech in Les Mureaux, een plaats in de provincie Yvelines, ten westen van Parijs. In dit departement volgen de veiligheidsdiensten 170 extremisten die mogelijk tot actie overgaan, 70 jongeren vertrokken naar Syrië.

Maatregelen

Na het herhaaldelijk uitstellen van maatregelen en vele verwijten dat hij naïef zou zijn over islamisering, kwam het staatshoofd met een duidelijk en stevig betoog. Het wetsvoorstel volgt in december, maar Macron maakte al wel een aantal maatregelen bekend. Zo mag iedereen die bij de overheid werkt zijn religie niet op het werk belijden, dus bijvoorbeeld geen hoofddoek dragen. Dat gaat nu ook gelden voor bedrijven die voor onder andere gemeenten werken. Mannelijke buschauffeurs kunnen dus niet meer weigeren in een bus te rijden als ze zijn voorgegaan door een vrouwelijke collega. Kinderen vanaf drie jaar moeten naar school, thuisonderwijs kan alleen nog onder heel specifieke omstandigheden.

Sport- en tekenclubjes waar kinderen worden geïndoctrineerd kunnen makkelijker worden opgeheven. Onderwijs in de moedertaal buiten de school wordt verboden, geldstromen naar islamitische scholen worden beter in de gaten gehouden. Imams worden voortaan Frankrijk opgeleid.

Kritiek

De uitvoering en handhaving van een deel van de maatregelen kan in praktijk nog wel eens lastig blijken. Van de centrumrechtse partij Les Républicains kwam al het verwijt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan.