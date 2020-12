556.000 Amerikanen al gevaccineerd terwijl wij tot 8 januari moeten wachten

Dat maakte de Amerikaanse instantie die gaat over de operatie, CDC, bekend. Ook in Engeland zijn ze al een week bezig met het vaccineren.

Nederland wil pas vanaf 8 januari beginnen, omdat allerlei regels en procedures en ict-systemen nog moeten worden uitgewerkt.

Stap verder

In Amerika waar ze de vaccinatie grondig aanpakken, zijn ze alweer een stap verder en worden de werknemers in de gezondheidszorg, mensen die werken in essentiële beroepen zoals brandweer en politie en 75-plussers nu naar voren geschoven voor een prik. Dat gaat in totaal om 30 miljoen mensen.

Daarna komen de mensen van 65 tot 74 en jongeren met een medische aandoening.

De allereerste injecties van Pfizer/BioNTech zijn naar verpleegkundigen en verzorgenden en bewoners van bejaardenhuizen gegaan.

De Amerikanen pakken aardig door want het tweede vaccin, van Moderna, wordt nu ook al verspreid.

Alleen vandaag al worden er 8 miljoen doses over het land verspreid.

Europa

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Nederland krijgt op zeer korte termijn ruim een half miljoen doses. Daarmee gaan de GGD’en allereerst medewerkers van verpleeghuizen vaccineren. Voor een effectieve bescherming zijn twee prikken nodig, met drie weken ertussen.