Uit de kleren bij ’sekte-achtige’ cursus: vrouw (23) stapt naar de rechter

„We kijken er naar uit om deze zaak aan een jury voor te leggen, zodat er ook een duidelijke boodschap vanuit gaat naar Panda Express - eigenaar van meer dan 2.000 restaurants - dat het een einde moet maken aan praktijken waarin werknemers psychologisch misbruikt en geïntimideerd worden”, meldt de advocaat van de jonge vrouw. Restaurantketen Panda Express meldt de klacht serieus te nemen en is intern een onderzoek gestart.

De keten zegt wel dat de aangeboden cursus waarbij het uit de hand zou zijn gelopen van een externe partij is, Alive Seminars. Zij nemen op hun beurt afstand van de beschuldigingen.

Het slachtoffer werkte sinds 2016 bij Panda Express. In juli 2019 kreeg ze van haar chef te horen dat ze een cursus moest doen om zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Ze zou het vierdaagse programma uit eigen zak betaald hebben, melden Amerikaanse media. Die vond plaats in een magazijn in Los Angeles, met enkele tientallen andere Panda-medewerkers.

Ramen afgeplakt

De vrouw klaagt dat ze onder meer een uur lang stil moest zitten terwijl ze niets mocht zeggen en haar telefoon moest afgeven. In de ruimte waren de ramen afgesloten met zwarte doeken. „Het leek niet zozeer op een zelfverbeteringscursus, maar eerder op een ondervraging van terreurverdachten”, stelt de aanklacht. Er zou ’constant geschreeuwd’ zijn tegen de deelnemers, „waardoor een sfeer van angst ontstond.”

Op een gegeven moment zou het slachtoffer de opdracht hebben gekregen om zich uit te kleden, onder het mom van het opbouwen van een vertrouwensband. Ze bedacht uiteindelijk een smoes om ervandoor te kunnen gaan. Niet veel later nam ze ontstemd ontslag.