Gewonde Rotterdammer meldt zich in ziekenhuis na schietincident

Getuigen zeiden tegen de politie dat de man zichzelf had verwond. De politie heeft de man in het ziekenhuis aangehouden en onderzoekt wat zijn rol in het schietincident is geweest.

Vermoedelijk ging er een ruzie tussen meerdere mannen vooraf aan het schietincident dat kort na 21.00 uur plaatsvond. Op dat moment was het druk in de stad. De politie onderzoekt of er naast de man die gewond raakte nog meer mensen betrokken waren bij het incident.