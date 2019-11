Gedumpte kippen in bebloede doos bij kinderboerderij

De doos was volgens Comité Dierennoodhulp dichtgetaped en vervolgens verpakt in een plastic zak. „Het is een wonder dat deze vijf gedumpte kippen nog leven”, aldus de dierenclub. De beestjes zaten urenlang „met weinig zuurstof op elkaar gepropt” in de doos.

Aanvankelijk dacht een beheerder van kinderboerderij de Elsenhove dat het een verhuisdoos betrof. Toen men later toch maar een kijkje nam, bleken er een witte haan, een hen en vermoedelijk drie jonge witte haantjes in te zitten. De dierenambulance heeft de kippen naar de opvang van Dierennoodhulp in Rijsenhout gebracht. „De doos zat onder het bloed en de kippen waren heel erg bang.”

Aangifte

Het comité roept getuigen op zich te melden. „Iemand moet de kippen kennen en eerder gezien hebben. Het moet toch iemand opvallen dat diegene die de kippen had, ze opeens niet meer heeft?”

De dierenclub is van plan aangifte doen. Eerder deed de organisatie dat ook al tegen iemand die een jong, ziek bokje - Tommy - in een plastic zak zou hebben gedumpt in het Amsterdamse Bos.

