Klitsjko slaat aanval op wereldtitels af

In de 2,02 meter lange Wach trof Klitsjko voor het eerst in zijn carrière een tegenstander die langer is dan hij. Het deerde de jongste van de boksbroers Klitsjko nauwelijks. Hij nam direct het initiatief en wist de stugge Pool keer op keer te raken. Wach toonde echter aan over incasseringsvermogen te beschikken, want hij hield het 12 rondes vol. De jury wees vervolgens unaniem de dominante Klitsjko aan als winnaar.

De Oekraïner boekte zijn 59e zege in 62 profpartijen. Eerder dit jaar zegevierde de Oekraïense reus in titelgevechten met Jean-Marc Mormeck en Tony Thompson. Wach (32) raakte na 27 zeges zijn ongeslagen status kwijt.

Hoofdgast in de O2 World van Hamburg was Sylvester Stallone. De Amerikaanse filmster heeft samen met de broers Klitsjko de musical 'Rocky' geproduceerd. Die gaat volgende week in Hamburg in première. Stallone had de eer om de Oekraïense boksheld voor aanvang van de partij aan te kondigen.