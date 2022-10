Van der Spek: foute fixer deed in Colombia 16 zaken Spoorloos

Volgens Van der Spek zou deze ’fixer’ deelnemers van het programma in het verleden niet aan de juiste biologische ouders hebben gekoppeld. De man kreeg voor elke klus geld. De RTL-journalist geeft dinsdag in zijn programma Oplichters aangepakt meer tekst en uitleg over de zoektocht.

De misdaadverslaggever beklemtoonde in Jinek dat hij niet twijfelde aan de „goede intenties van Spoorloos. Ik ga ervan uit dat Spoorloos goede dingen wil doen. Maar de vraag wat je identiteit is, is zo wezenlijk voor geadopteerden dat ik hier als journalist in moest duiken.”

De KRO-NCRV heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met deelnemers van het programma Spoorloos die in het verleden in Colombia via deze specifieke tussenpersoon biologische ouders hebben gevonden. De omroep heeft zelf contact gezocht met Van der Spek toen duidelijk werd dat de journalist onderzoek deed in Colombia. „Van der Spek heeft ons meerdere vragen over deze persoon en onze zoektochten van destijds gesteld. Zijn vragen hebben wij uitgebreid en transparant beantwoord”, aldus de omroep. Dit beaamde Van der Spek in Jinek.

KRO-NCRV belooft op korte termijn een verklaring af te geven op de website van het programma Spoorloos.