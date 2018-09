'Regels voor deelname politieke tv-debatten'

Nagel is er nog naar van: „We kwamen 0,1 procent te kort voor de derde zetel. We mochten niet meedoen aan de NOS-verkiezingsdebatten. Was dat wel gebeurd, dan hadden we zeker die derde zetel gehaald. “

50PLUS haalde Maurice de Hond erbij: „Twee derde van de kijkers en kiezers vindt dat de NOS met twee maten heeft gemeten door DPK en Hero Brinkman wel mee te laten doen en 50PLUS niet. Ook vindt men dat de NOS gelet op haar publieke taak een apart debat had moeten organiseren met alle nieuwe partijen.”

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws zegt begrip te hebben voor de uitkomst van de enquête, maar wijst erop dat er aan de verkiezingen totaal 21 partijen meededen:„Debatten met zoveel partijen houden, gaat nu eenmaal niet. Daarom hebben we gekozen voor de partijen die al in het parlement zaten. We vonden dat een helder criterium en het betekent natuurlijk dat 50PLUS volgende keer wel mee zou doen. We hebben na de verkiezingen wel geconcludeerd en ook al gezegd, dat we bij volgende verkiezingen na willen denken over hoe we anders met de debatten kunnen omgaan. Ik zou het goed vinden als meer omroepen daar dan naar kijken, zodat de verschillende debatten elkaar meer kunnen aanvullen.”

Gelauff is het niet eens met de suggestie dat de NOS zijn wettelijke taak niet goed heeft uitgevoerd: „Nergens staat dat wij alle partijen in een debat moeten toelaten. Daar is echt geen sprake van. Het gaat hier helemaal niet om een wettelijke taak natuurlijk. Dat vind ik een onjuiste en ongepaste suggestie. Dit is een journalistieke keus en het moet natuurlijk ook altijd een journalistieke keus blijven”.