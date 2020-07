LIVE | In België vanaf vandaag mondkapjesplicht in onder meer winkels

Het is vanaf zaterdag in België verplicht ook mondkapjes te dragen in winkels en alle ruimten binnen waar veel mensen samenkomen. Het gaat met name om musea, concert- en conferentiezalen, bioscopen, theaters en gebedshuizen. Het was al in het openbaar vervoer verplicht. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen mondmasker op.

Het coronavirus was ook in België wekenlang op de terugtocht. Maar de afgelopen dagen is de daling van het aantal besmettingen gestagneerd. Vervolgens werden weer wat meer besmettingen vastgesteld. Tot de nieuwe verplichtingen is donderdagavond versneld besloten door de regering. Die had de kwestie eigenlijk komende week pas op de agenda staan. Volgens de gezondheidsautoriteiten kunnen de maskers bijvoorbeeld in winkels helpen „de bescherming van klanten en verkopers tegen het coronavirus te verbeteren”.

België heeft tot dusver meer dan 62.000 besmettingen met het virus vastgesteld en bijna 9800 patiënten zijn er aan bezweken. Het land had eerder een erg strenge lockdown en het sloot de grenzen. Begin mei is een begin gemaakt met de afbouw van coronamaatregelen.

