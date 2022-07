Oorlog in Oekraïne Dag 148 van de invasie LIVE | Zelenski: Rusland gebruikt Oekraïne als militaire proeftuin

Door Onze redactie/anp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Bud Wichers

Kiev - De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna vijf maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil een parlementaire commissie opzetten die toe gaat zien op de inzet van westerse wapens in het conflict met Rusland. Het Britse ministerie van Defensie meldt daarnaast dat een Oekraïense raketaanval een belangrijke brug in de door Russische troepen bezette stad Cherson beschadigd heeft. De Russische president Poetin is momenteel in Teheran en krijgt veel steun van Iran voor oorlog tegen Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.