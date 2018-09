Snoepje vervangt deodorant  

De Amerikaanse bedrijven Alpi en BENEO zijn het geheim achter dit succes. Volgens de uitvinders is het een perfecte oplossing voor vieze geurtjes en is er geen gevaar voor de gezondheid. Deze lekkernij is gemaakt van geraniol en rozenolie. Net als knoflook bevat geraniol stoffen die het lichaam niet kan afbreken. Deze vinden via de huid een uitweg, wat in dit geval resulteert in een zoete rozengeur. Bang dat de geur vervliegt? Nergens voor nodig, hij gaat onaangename geurtjes maar liefst zes uur te lijf, aldus de uitvinders.

Deze nieuwe uitvinding is in Amerika al een regelrechte hit en is sinds kort ook op de Europese markt te verkrijgen. Je moet echter wel even in de buidel tasten, want een klein zakje met 24 van deze snoepjes kost bijna zeven euro. Natuurlijk hebben ze ook gedacht aan de vrouwen die op de kilootjes moeten letten, want deze snoepjes zijn suikervrij.